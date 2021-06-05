Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda "oyun değiştirici" olarak yer aldığı belirtildi. James Marson ve Brett Forrest imzasıyla yayımlanan haberde "Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlığı kullanıldı. Dünya genelinde küçük orduların, tam teçhizatlı düşmanlarına karşı daha ucuz saldırı araçlarına yöneldiğine işaret edilen haberde "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi" değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji, Rusya'nın Suriye, Libya ve Azerbaycan'da hamiliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu SİHA'lar, en az, yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ama ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor" ifadesi kullanıldı.

DÜŞÜK MALİYETLİ

Tek başına ya da grup halinde uçabilen bu hava araçlarının, daha önce oldukça pahalı savaş uçaklarının görevini üstlendiğine işaret edilen haberde "Bu SİHA'lar 24 saat havada kalarak hava savunma sistemlerindeki açıkları bulabiliyor, hem savaş uçaklarının hedef almasına yardım ediyor hem de kendileri füze fırlatabiliyor" bilgileri yer aldı. Daha önce İsrail ve ABD'nin SİHA sektöründe öncü olduğuna işaret edilen haberde "Teknolojik gelişmeler ve küresel rakipler pahalı olmayan alternatifler üretti. SİHA devrinin en son standart taşıyıcısı geçen yıl Türkiye çevresinde ortaya çıktı ve bunun adı Bayraktar TB2 idi. Amerikan MQ-9'a kıyasla TB2 4 lazer güdümlü füzesiyle daha hafif silahlı TB2'nin uzaktan kontrollü teçhizat limiti 200 mile kadar çıkıyor." değerlendirmesine yer verildi.

İsviçre'de gündem Türk SİHA'ları: Herkes o silahları istiyor İsviçre devlet televizyonu SFR, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarılarından övgüyle bahsettiği haberinde, "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" ifadelerini kullandı.

ULAQ'A TAM NOT

Amerikan savunma dergisi Defense Post ise Türkiye’nin ilk yerli ve millî muharip insansız deniz aracı olma özelliğine sahip olan ULAQ'a geniş yer verdi. "Türkiye İlk İnsansız Deniz Aracı Canlı-Ateş Denemesini Tamamladı" başlığıyla servis edilen yazıda, deniz aracının geçtiğimiz ay Antalya açıklarındaki testlerde iki lazer güdümlü füzeyi "başarıyla ateşlediği" belirtildi. Teknik özelliklere yer verilen yazıda ULAQ'ın "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceği ifadelerine yer verildi.

Polonya, Türkiye’den 24 SİHA satın alıyor Türkiye'den SİHA alan ülkelere bir yenisi daha eklendi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye’den 24 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını açıkladı.