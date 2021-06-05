Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar halkının, uğradığı şiddet ve zulümden dolayı Arakanlı Müslümanların acılarını paylaştığı belirtilen açıklamada "Gerekirse Uluslararası Ceza Mahkemesinde Rohingyalar ve diğer etnik azınlıklara yönelik işlenen insanlık suçlarını yargıya taşıyacağız" ifadesi kullanıldı. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hâl ilan etmişti.