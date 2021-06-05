Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Sahel bölgesindeki bir köye cumayı cumartesiye bağlayan gece gelen teröristler, köylülerin üzerine ateş açarak evleri ve pazar yerlerini yaktı. Saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Bölgenin giderek artan şiddet dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

SALDIRILAR NEDENİYLE 1.14 MİLYON KİŞİ ÜLKE İÇİNDE YER DEĞİŞTİRDİ

Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde El Kaide ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı saldırılar, yıl başından bu yana özellikle Burkina Faso, Mali ve Nijer'de keskin bir şekilde artış gösterirken, en ağır darbeyi siviller aldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Burkina Faso'daki şiddet nedeniyle 2 yıldan fazla bir süre içinde 1.14 milyondan fazla kişiyi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Pakistan'da terör saldırısı: 4 asker öldü Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan terör insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda; 4 asker hayatını kaybettiği, 8 asker yaralandığı, en az 4 teröristin ise etkisiz hale getirildiği öğrenildi.