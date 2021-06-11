Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuflaj giyen Zuckerberg’in arkasında yay ve oklar bulunduğu dikkat çekti.

Ailesiyle daha fazla zaman geçirmesinin kendisini işte daha verimli kıldığını belirten Zuckerberg'in Kauai adasında da bir evi var.

Faceebook yöneticisi daha önce personeline hayat pahalılığının daha düşük olduğu şehirlere taşınmaları halinde maaşlarında kesinti yapılabileceğini ifade etmişti.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in kişisel bilgileri internete düştü Facebook’un 553 milyon kullanıcısının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen kişisel bilgileri, internette yayımlandı.

Hindistan'da muhalefetten tartışmaların odağındaki Facebook'un CEO'su Zuckerberg’e 2'nci mektup INC Genel Sekreteri K.C. Venugopal tarafından Zuckerberg'e gönderilen mektupta Time Dergisi’ne atıf yapılarak, BJP ile Facebook’un Hindistan’daki yetkililerinin arasında "karşılıklı çıkar" ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çekildi.