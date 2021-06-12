Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 40 senedir dalış yaparak ıstakoz çıkaran ve bunun ticaretini yapan Michael Packard (56), bir balina tarafından yutuldu. Her zaman bir köpek balığı saldırısına maruz kalmaktan endişe eden adamın başına gelenler duyanları şaşkına çevirdi.

Yaşadığı olayı WBZ-TV televizyonuna anlatan dalgıç, “Büyük bir darbe hissettim ve her şey bir anda karardı. Önce köpek balığı tarafından yutulduğumu düşündüm. Ama hiç keskin dişler ve acı hissetmiyordum. Sonunda anladım, bir balina beni yutmaya çalışıyordu. Artık işim bitti, öleceğim diye düşündüm” dedi.

SU FISKİYESİYLE BİRLİKTE DIŞARI FIRLADI

Hayatından ümidi kesmek üzere olan talihsiz adamı balina 30 saniye içinde tükürdü ve adam, dev su fıskiyesiyle birlikte dışarı fırladı. Arkadaşları tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırıldı. Packard, olayı birkaç yarayla atlattı.

Uzmanlar, balinalar tarafından yutulmanın çok nadir görüldüğünü ifade ettiler. Genç kambur balinanın balık yutmaya çalışırken yanlışlıkla adamı yuttuğu düşünülüyor.

Küçük balina dün kurtarıldı, bugün öldürüldü İngiltere’de genç bir mink balinası Thames Nehri’nde mahsur kalmış, Londra itfaiyesi, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu (RNLI) ve İngiliz Dalgıçlar Deniz Canlılarını Kurtarma Kurumu’nun (BDMLR) dört saat süren ortak çalışmasıyla kurtarılmıştı.