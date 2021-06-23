Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gana Ulusal basınında çıkan haberlerde, ülkede ilk kez Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan ve Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantına 6 kişide rastlandığı belirtildi.

YURTDIŞINDAN GELEN YOLCULARDAN ÇIKTI

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı yazılı açıklamada, virüsün yeni varyantına yurt dışından gelen yolcularda rastlandığını kaydederek, "Toplumdaki vakalardan alınan örneklerde her hangi bir 'Delta' varyantı tespit edilmedi." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik-V ve AstraZeneca aşılarının "Delta" varyantına karşı etkili olmadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Kuma-Aboagye, halka salgına karşı aşı olmaları çağrısında buldu.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 95 bin 236 kişide virüse rastlandı, bunlardan 93 bin 141'i sağlığına kavuşurken, virüs nedeniyle 794 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekillerini ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini sağlık politikaları, aşılamada gelinen son durum, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı.

Rusya'nın başı koronavirüs varyantlarıyla dertte Koronavirüsün haziran başından beri yükselişe geçen Rusya'da asıl sebep olarak yeni varyantlar gösterildi.

Prof. Dr. Şahin'den 'Delta varyantı' açıklaması Alman BioNTech firmasının CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısının, delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı. Geliştirilen aşının yeni varyantlara karşı etkisinin sürekli takip edildiğini belirten Şahin, “Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok.” dedi.