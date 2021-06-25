Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dehşet verici olay, Florida eyaletinde yaşandı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'daki 12 katlı Champlain Towers South Condo binasının bir kısmı çöktü. 136 daireden 55'i çökmede hasar gördü. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, enkaz altında 1 kişinin cansız bedenine ulaştı, 35 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. 15 aile ise kendi imkânlarıyla çıktı.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

Bu arada Miami-Dade Polis Departmanı Sözcüsü Alvaro Zabaleta, 1981 yılında inşa edilen binada ikamet eden 100 kişiden haber alınamadığını bildirdi. Zabaleta, ölenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi. Florida Valisi Ron DeSantis de "Hâlâ hayatta olanları tespit edebilme umudumuz var. Florida eyaleti, elinden gelen her türlü yardımı sunuyor" dedi.

KADINI, BACAĞINI KESİP KURTARDILAR

Surfside Belediye Başkanı Charles W. Burkett ise yapılan çatı tadilatı sebebiyle binanın çökmüş olabileceğini aktardı. Miami-Dade Acil Durum Yönetimi Direktörü Frank Rollason da acı ama güzel bir haber verdi. Rollason "Enkazdan bir anne ile çocuğunu kurtardık. Ancak anneyi çıkarabilmek için bacağını kesmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Öte yandan Venezuela Konsolosluğu 4, Arjantin Konsolosluğu da 8 vatandaşından haber alamadığını açıkladı.

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