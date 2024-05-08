Malezya'dan yeni diplomasi şekli... Orangutan hediye edecek!

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Malezya, palmiye yağı ihraç ettiği ülkelere orangutan hediye etmeye karar verdi. Bu durum, Çin'in Panda diplomasisine benzetildi.

Malezya, Çin'in ‘panda diplomasisine” benzer bir girişimin parçası olarak palmiye yağı satın alan ülkelere orangutanları hediye etmeyi planladığını açıkladı.

Malezya Emtia Bakanı Datuk Seri Johari Andul Ghani, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin orangutanları diplomasi aracı olarak kullanma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Andul Ghani yaptığı açıklamada, "Orangutan diplomasisini benimseyerek Malezya'nın biyoçeşitliliğin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Ghani, Malezya'nın palmiye yağı sattığı AB, Hindistan ve Çin gibi ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu ticari ortaklarına orangutan hediye etmeyi planladığını bildirdi.

Dünyanın en büyük palmiye yağı üreticilerinden Malezya'nın, üretim esnasında ormanların korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda dikkatli davrandığını vurgulayan Ghani, "Orangutan diplomasisini benimseyerek Malezya'nın biyoçeşitliliğin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

ÇİN'İN "PANDA DİPLOMASİSİNİN" GELİŞİMİ

Pekin yönetimi, diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme ve Çin’in imajını güçlendirme adına zaman zaman ülkelere geçmişte panda hediye etti.

Çin'in panda diplomasisi, 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başladı. Dönemin Çin Başbakanı Cou Inlay, 1972'de Pekin'e, 'buzları eritmek' için ziyarette bulunan ABD Başkanı Richard Nixon'a, iki panda hediye etti.

Panda diplomasisinin başlatıldığı 1957'den 1982'ye kadar 9 ülkeye 23 panda gönderildi ve hiçbiri geri dönmedi. Yurt dışına gönderilen pandaların çabuk rahatsızlanması ve erken yaşlarda ölmesi üzerine panda diplomasisi sorgulanmaya başladı.