ABD, Çin'in teknoloji gücüne engel olmak için Huawei'ye çip satışına yönelik bazı ihracat lisanslarını iptal etti!

ABD'nin yaptığı açıklamada, Çin'in teknoloji gücünü engellemeye yönelik engellemeler kapsamında, Çinli telefon üreticisi Huawei'ye çip satışına ilişkin bazı lisansları iptal ettiği duyuruldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'ye uygulanan ambargoda gedik açan bazı lisansları iptal ederek şirkete yönelik yaptırım politikasını sertleştirdi. Bu karar, Trump döneminde verilen özel izinlerin gözden geçirilmesi ve ambargo uygulamasının daha katı hale getirilmesi anlamına geliyor.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Michael Gallagher'ın da eleştirilerine konu olan bu durum, Intel gibi ABD'li teknoloji devlerini de olumsuz etkileyebilir. Lisansların iptal edilme nedeni ve kapsamı henüz netlik kazanmazken, Huawei'nin bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu. ABD'nin Huawei'ye yönelik ambargo politikası ve küresel teknoloji sektöründeki dengeler bu gelişmeyle birlikte yeniden şekillenebilir.

ULUSAL GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN

Ticaret Bakanlığı Salı günü CNBC'ye verdiği demeçte, ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye çip ihraç etme lisansını kısmen iptal ettiğini açıkladı.

Bir Ticaret Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada 'Sürekli değişen tehdit ortamını ve teknolojik manzarayı dikkate alarak, düzenlemelerimizin ulusal güvenliğimizi ve dış politika çıkarlarımızı en iyi şekilde nasıl koruyabileceğini sürekli olarak değerlendiriyoruz' dedi.

'Bu sürecin bir parçası olarak, geçmişte yaptığımız gibi ihracat lisanslarını iptal edebiliriz. Ancak Huawei'ye verilen ihracat lisansını iptal ettiğimizi teyit edebiliriz.

HUAWEİ GEÇMİŞTE NELER YAŞADI?

Huawei 2019 yılında ABD'nin ticaret kara listesine alınmış ve ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle ABD'li şirketlerin Çinli teknoloji devine 5G çipleri de dahil olmak üzere teknoloji satması yasaklanmıştı. 2020 yılında ABD Huawei'ye karşı çip düzenlemelerini sıkılaştıracak ve yabancı Üreticilerin Huawei'ye yarı iletken satmadan önce bir lisans almalarını zorunlu kıldı.

Huawei'nin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları içeren tüketici işletmesi, Ağustos ayında Mate 60 Pro akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin ardından yeniden canlanma sürecine girdi.

HUAWEİ'DEN GELİR BEKLENMİYOR

ABD'li çip şirketleri Qualcomm ve Intel'in her ikisi de Huawei'ye çip tedarik etti. Qualcomm, bu ayın başlarında yaptığı bir SEC başvurusunda, Huawei gibi müşterilerin kendi çiplerini geliştirmesinden işlerinin "daha fazla etkilenmesini" beklediğini söyledi.

Qualcomm, 'Huawei'ye lisans altında entegre devre ürünleri satmaya devam ediyoruz, ancak Huawei'den bu mali yılın ötesinde ürün geliri beklemiyoruz' dedi.

"Buna ek olarak, Huawei'nin 5G cihazlarının 5G ürünlerimizi kullanan Çinli OEM'lerden veya Çin'e satılan cihazlarda 5G ürünlerimizi kullanan Çinli olmayan OEM'lerden pay alması durumunda, gelirlerimiz, faaliyet sonuçlarımız ve nakit akışlarımız daha da etkilenecektir. etkilenebilir," dedi Qualcomm.

Geçtiğimiz ay Huawei, Çin'de Apple'a meydan okumak için Pura 70 serisi yeni bir telefon serisini tanıttı. Huawei'nin yeni telefon duyurularına karşı, iPhone satışları ilk çeyrekte %19,1 düşerken Huawei akıllı telefon satışları %69,7 arttığı için Apple, Çin'de Huawei'nin baskısıyla karşı karşıya.