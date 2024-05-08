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Katar'dan uluslararası topluma Refah çağrısı: "Soykırımı durdurun!"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Katar&#039;dan uluslararası topluma Refah çağrısı: &quot;Soykırımı durdurun!&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar, Refah'ın işgalinin ve soykırımın önlenmesi için "acil" olarak uluslararası müdahale çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı ele geçirmesi ve daha geniş bir saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Refah'ta bir "soykırımın" önlenmesi çağrısında bulundu.

"REFAH'TA SOYKIRIM SUÇU İŞLENEBİLİR!"

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar'dan yapılan açıklamada, "kentin işgal edilmesini ve soykırım suçunun işlenmesini önlemek için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah, savaşın başında İsrail'in güvenli olduğu iddiasıyla yerinden edilmiş sivilleri gönderdiği şehirlerden biriydi.

Katar'dan uluslararası topluma Refah çağrısı:

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının 7 Ekim'de başlamasından bu yana farklı bölgelerden yerlerinden edilen sivillerin son sığınağı olan Refah'ta 1,4 milyon Filistinli sivil bulunuyor. İsrail ordusunun şehre girişi ciddi bir gerilimin yaşanacağı endişesini artırıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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