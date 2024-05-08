Bahamalar, Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanıdı

Kuzey Amerika ülkesi Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.

Bahamalar, Filistin'in toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tanıyacaklarını resmen kamuoyuna duyurdu. Bahamalar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin "Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği" ifade edildi.

Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi. Geçtiğimiz nisan ayında Karayipler ülkesi olan Barbados ve Jamaika da Filistin'i resmen bağımsız bir devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

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AVRUPA ÜLKELERİ DE TANIYACAK!

Bahamalar'ın yanısıra birçok Avrupa Birliği üye ülkesi, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyacaklarını duyurmuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'nde katliamlara başladığı 7 Ekim 2023'ten tarihinden bu yana başta İspanya olmak üzere birçok AB ülkesi, İsrail'in katliamlarına tepki göstermiş ve barışın sağlanması için tek çözümün bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu belirtmişlerdi. Bu ülkeler içerisinde İspanya, Malta, Slovenya ve İrlanda bulunuyor.