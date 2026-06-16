Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sırasında üzerinde Süryanice yazıtların bulunduğu tarihi taş bloklar ortaya çıktı. İlk incelemelerde 12'nci ve 14'üncü yüzyıllar arasına ait olabileceği değerlendirilen eserler, koruma altına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde yürütülen parke taşı çalışmaları sırasında tarihî değeri olduğu değerlendirilen taş bloklar bulundu.

Midyat Belediyesinin kırsal Ortaca Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışma sırasında iş makinesiyle yapılan zemin düzeltme işlemi esnasında 11 taş blok tespit edildi.

Çalışmaların devamında bölgenin yakın çevresinde üzerinde kitabelerin yer aldığı 2 ayrı taş blok daha bulundu. Taşların üzerindeki yazıları fark eden ekipler, durumu ilgili kurumlara bildirdi.

Parke taşı döşerken tarih çıktı! Bölge koruma altına alındı

ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

İhbar üzerine Mardin Müze Müdürlüğü ve jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen taş blokların bulunduğu alan güvenlik önlemleriyle koruma altına alındı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, üzerinde Süryanice yazıların yer aldığı taş blokların 12'nci ile 14'üncü yüzyıllar arasına ait olabileceği belirtildi.

Parke taşı döşerken tarih çıktı! Bölge koruma altına alındı

"BURADA KİLİSE OLDUĞUNU YAŞLILARIMIZ SÖYLERDİ"

Ortaca Mahallesi Muhtarı Edip Aslan, taşların ortaya çıkmasının ardından yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Aslan, "Midyat Belediyesinin çalışmaları sırasında yer altından büyük taşlar çıktı. Yaşlılarımız burada zamanında bir kilise olduğunu söylerlerdi ancak biz görmemiştik. Taşların üzerindeki yazıları görünce hemen yetkililere haber verdik. Bölge şu an koruma altında" dedi.

Yetkililerin tarihi taş bloklarla ilgili detaylı incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Parke taşı döşerken tarih çıktı! Bölge koruma altına alındı

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