Vladimir Putin, beşinci kez yemin ederek yeniden Rusya Devlet Başkanı oldu

Vladimir Putin, beşinci kez yemin ederek yeniden Rusya Devlet Başkanı oldu

Rusya, Ukrayna'nın Oleksandriiskyi bölgesindeki bir enerji tesisi vurdu. Saldırı sonucu tesiste ve tesis çevresindeki konutlarda maddi hasar meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'da Kirovohrad Oblastı'nda bulunan Oleksandriiskyi bölgesindeki bir enerji tesisine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı, en az 13 konut ve 30'a yakın depo hasar gördü.

LVİV'E ÜST ÜSTE İKİ SALDIRI

Kirovohrad Valisi Maksym Kozytskyi yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 5 civarında, Rus kuvvetlerinin Lviv Oblastı'nın Çervonohrad bölgesindeki bir enerji altyapı tesisini seyir füzeleriyle hedef aldığını açıkladı. Stryi bölgesinde başka bir tesise de saldırı düzenlendi.

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Kozytskyi'ye göre, Rus güçlerinin Lviv Oblastı'na ikinci saldırısı yerel saatle sabah 6:30 civarında gerçekleşti. Saldırıda sonucu herhangi bir sivil kaybı ya da altyapıda hasar bildirilmedi.

ÜLKE GENELİNDE ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Saldırılar yerel saatle sabah 4.30 civarında başladı ve Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk ve Poltava Oblastlarında çok sayıda patlama bildirildi.

Rus'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği füze ve drone saldırılarının sıklığı ve şiddeti son aylarda artış gösterdi. Ukrayna, Kongre'nin ABD askeri yardımını onaylamada neden olduğu gecikmeler nedeniyle hava savunma sistemlerinde ciddi bir eksiklikle karşı karşıya ve bu da Rus kuvvetlerinin enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına olanak tanıyor.

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Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın mühimmat ve hava savunma kaynaklarının azalması nedeniyle Rusya'nın beklenen bir yaz saldırısına hazırlandığı konusunda uyardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce müttefiklerinden ilave hava savunma sistemleri sağlamalarını istemişti ve bunu etkili bir şekilde yapmamanın Rusya'ya "terör yayması için küresel bir izin" anlamına geleceğini belirtmişti.