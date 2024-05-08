Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya, Ukrayna&#039;nın enerji altyapısını hedef aldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın Oleksandriiskyi bölgesindeki bir enerji tesisi vurdu. Saldırı sonucu tesiste ve tesis çevresindeki konutlarda maddi hasar meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'da Kirovohrad Oblastı'nda bulunan Oleksandriiskyi bölgesindeki bir enerji tesisine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı, en az 13 konut ve 30'a yakın depo hasar gördü.

LVİV'E ÜST ÜSTE İKİ SALDIRI

Kirovohrad Valisi Maksym Kozytskyi yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 5 civarında, Rus kuvvetlerinin Lviv Oblastı'nın Çervonohrad bölgesindeki bir enerji altyapı tesisini seyir füzeleriyle hedef aldığını açıkladı. Stryi bölgesinde başka bir tesise de saldırı düzenlendi.

Kozytskyi'ye göre, Rus güçlerinin Lviv Oblastı'na ikinci saldırısı yerel saatle sabah 6:30 civarında gerçekleşti. Saldırıda sonucu herhangi bir sivil kaybı ya da altyapıda hasar bildirilmedi.

ÜLKE GENELİNDE ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Saldırılar yerel saatle sabah 4.30 civarında başladı ve Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk ve Poltava Oblastlarında çok sayıda patlama bildirildi.

Rus'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği füze ve drone saldırılarının sıklığı ve şiddeti son aylarda artış gösterdi. Ukrayna, Kongre'nin ABD askeri yardımını onaylamada neden olduğu gecikmeler nedeniyle hava savunma sistemlerinde ciddi bir eksiklikle karşı karşıya ve bu da Rus kuvvetlerinin enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasına olanak tanıyor.

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı - 1. Resim

Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın mühimmat ve hava savunma kaynaklarının azalması nedeniyle Rusya'nın beklenen bir yaz saldırısına hazırlandığı konusunda uyardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce müttefiklerinden ilave hava savunma sistemleri sağlamalarını istemişti ve bunu etkili bir şekilde yapmamanın Rusya'ya "terör yayması için küresel bir izin" anlamına geleceğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Okuldan atılan öğrenci müdürü öldürmüştü! Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyorYKS bina sınav sorumlusu ücretinin 1.922 TL olması bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katar'dan uluslararası topluma Refah çağrısı: "Soykırımı durdurun!" - Dünya"Soykırımı durdurun!"Almanya siyasetinde Nazizm izleri... Siyasetçiler deşifre oldu! - DünyaBağlantıları deşifre oldu!ABD'den gelen tepkiler sonrası geri adım... İsrail'e bomba sevkiyatı durduruldu! - Dünyaİsrail'e bomba sevkiyatı durduruldu!Güney Afrika'da çok katlı bir bina çöktü... Ölü ve yaralılar var! - DünyaOnlarca kişi enkaz altında...Antisemitizm adı altında İsrail'e kol kanat gerdi! Biden'dan üniversite protestolarına ilişkin açıklama... - DünyaBiden'dan İsrail'e tam destekBahamalar, Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanıdı - DünyaBir ülke daha Filistin'i resmen tanıdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...