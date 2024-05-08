Almanya siyasetinde Nazizm izleri... Siyasetçiler deşifre oldu!

Almanya'da siyasetçiler ile Nazizm ideolojisini savunan aşırı sağcı figürler arasında bir ilişkinin olduğunu belirlendi. BBC'nin araştırmasına göre bazı Alman siyasetçiler, aşırı sağcı ve ırkçı olarak nitelendirilen gruplarla irtibat içerisinde.

Almanya'nın doğusundaki Cottbus kentinde, bir zamanlar kendisini Nasyonal Sosyalizmin (Nazizm) "dost yüzü" olarak nitelendiren bir adamı dinlemek için sayısız insan küçük bir mekana doluştu. Çarpıcı olan detay ise, odada aralarında yaklaşan eyalet seçimlerine adaylığını koyan ve ırkçı gruplarla önceden bağlantısı olan iki siyasetçinin de bulunması.

Mekanda bulunan tüm dinleyiciler, önde gelen aşırı sağcı parti Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) üyelerinin düzenlediği gençlik etkinliğinde Matthias Helferich'i dinlemek için oradalar.

İLİŞKİLERİ DEŞİFRE OLDU

AfD aşırılıkçılık suçlamalarını ve Nazizm'e yakınlığını defalarca kez reddetti. Ancak BBC, bu üç adamın geçmişini araştırarak, AfD'ye mensup kişiler ile bazıları Alman yetkililer tarafından anti-demokratik veya ırkçı olarak sınıflandırılan aşırı sağ gruplar arasında açık bir irtibatın olduğunu ortaya çıkardı.

"AFD ARTIK BİR TEHDİT"

Doğu Almanya'nın bölgesel istihbarat şefi Stephan Kramer, BBC'ye AfD'nin artık demokrasinin "kökleri" için bir tehlike oluşturduğunu, partinin bu sonbaharda doğudaki üç eyalette Saksonya, Thüringen ve Berlin bölgesindeki seçim kazanımlarına odaklandığını açıkladı.

Gelecek ay yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde aşırılıkçılık ve yolsuzluk iddialarıyla kuşatılmış olan AfD anketlerde gerilese de ülke çapında istikrarlı bir şekilde ikinci sırada yer alıyor. İlgili Haberler Almanya'daki eyalet başbakanından Türk işçilerin ekonomiye katkısına övgü...

NAZİ YARGICINA GÖNDERME YAPTI!