Almanya siyasetinde Nazizm izleri... Siyasetçiler deşifre oldu!
Dünya Haberleri / BBC
Almanya'da siyasetçiler ile Nazizm ideolojisini savunan aşırı sağcı figürler arasında bir ilişkinin olduğunu belirlendi. BBC'nin araştırmasına göre bazı Alman siyasetçiler, aşırı sağcı ve ırkçı olarak nitelendirilen gruplarla irtibat içerisinde.
Almanya'nın doğusundaki Cottbus kentinde, bir zamanlar kendisini Nasyonal Sosyalizmin (Nazizm) "dost yüzü" olarak nitelendiren bir adamı dinlemek için sayısız insan küçük bir mekana doluştu. Çarpıcı olan detay ise, odada aralarında yaklaşan eyalet seçimlerine adaylığını koyan ve ırkçı gruplarla önceden bağlantısı olan iki siyasetçinin de bulunması.
Mekanda bulunan tüm dinleyiciler, önde gelen aşırı sağcı parti Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) üyelerinin düzenlediği gençlik etkinliğinde Matthias Helferich'i dinlemek için oradalar.
İLİŞKİLERİ DEŞİFRE OLDU
AfD aşırılıkçılık suçlamalarını ve Nazizm'e yakınlığını defalarca kez reddetti. Ancak BBC, bu üç adamın geçmişini araştırarak, AfD'ye mensup kişiler ile bazıları Alman yetkililer tarafından anti-demokratik veya ırkçı olarak sınıflandırılan aşırı sağ gruplar arasında açık bir irtibatın olduğunu ortaya çıkardı.
"AFD ARTIK BİR TEHDİT"
Doğu Almanya'nın bölgesel istihbarat şefi Stephan Kramer, BBC'ye AfD'nin artık demokrasinin "kökleri" için bir tehlike oluşturduğunu, partinin bu sonbaharda doğudaki üç eyalette Saksonya, Thüringen ve Berlin bölgesindeki seçim kazanımlarına odaklandığını açıkladı.
Gelecek ay yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde aşırılıkçılık ve yolsuzluk iddialarıyla kuşatılmış olan AfD anketlerde gerilese de ülke çapında istikrarlı bir şekilde ikinci sırada yer alıyor.
NAZİ YARGICINA GÖNDERME YAPTI!
Matthias Helferich'in Cottbus'taki konuşması tümüyle "göç"le ilgiliydi; Avrupa'nın aşırı sağında kitlesel "geri dönüşler" veya sınır dışı edilmelerle ilgili gelişen bir kavram. BBC, Helferich'in konuşmasına katılmak sağlamak istedi ancak yer olmadığı gerekçesiyle reddedildi.
Sızdırılan açıklamalarına göre Helfrich, Nazizm'den birkaç kez söz ediyor ve kendisini Nasyonal Sosyalizmin "dost yüzü" ve Nazi dönemi yargıcı Roland Freisler'e gönderme yaparak "demokratik Freisler" olarak tanımlıyor. Helfrich ise bu iddiaları reddediyor ve bir grup gencin şakası olarak nitelendiriyor.
GÖÇMEN KARŞITI
Matthias Helferich, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen "kitlesel göçmen akınına" cevap olarak milyonları "geri gönderme" umutlarını açıkça dile getiriyor.
Ancak Almanya'da yasal olarak bulunan hiç kimsenin ülkeyi terk etmeye zorlanmayacağını, ancak bazılarına "kendi ülkelerine" ve "kültürlerine" dönme şansı sunulabileceğini iddia ediyor.
Helferich, konuyla ilgili "Bu, insanları aşağılamak ya da ırkçı nedenlerle sınır dışı etmekle ilgili değil. Bu, Almanya'yı Almanların ülkesi olarak korumakla ilgili" açıklamasında bulundu.
BİR DİĞER NAZİ SEMPATİZANI DAHA ORTAYA ÇIKTI
Tartışmaların odak noktasındaki bir diğer isim ise AfD'de birçok görev üstlenen Jean-Pascal Hohm. Hohm, şu anda Eylül ayında yapılacak Brandenburg eyalet seçimleri için mücadele veriyor. Hohm'un bir dizi Nazi sempatizanı grup ile ilişkisi olduğu biliniyor. Bunlar arasında Ein Prozent (Yüzde Bir) derneği, Zukunft Heimat (Geleceğin Vatanı) ve "Büyük Değişim" komplo teorisini desteklediği bilinen Kimlikçi hareket yer alıyor.
HİTLER SELAMI VERDİLER!
Jean-Pascal Hohm, 2017 yılında bir grup futbol taraftarının Yahudi karşıtı sloganlar atması sırasında kalabalığın arasında fark edilmişti. Hatta bazıları Hitler selamı gibi görünen bir selam bile verdi. Hohm ise konuyla ilgili "Bu bir Cottbus deplasman maçıydı, ben bir Cottbuser'ım." açıklamasında bulunmuştu.
TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ DİĞER İSİM
AfD milletvekili Jürgen Pohl için parlamentoda çalışan Benedikt Kaiser ise Matthias Helferich'in Mart ayındaki konuşması sırasında dinleyiciler arasında göründü.
Die Welt gazetesi tarafından yapılan bir araştırma, Bay Kaiser'in 2006-11 yılları arasında neo-Nazi çevrelerinde hareket ettiğini, buna şu anda Die Heimat (Vatan) olarak bilinen aşırı milliyetçi bir parti olan NPD tarafından düzenlenen yürüyüşlerde bulunduğunu ortaya çıkardı.
Sosyal medyadan daha sonra silinen bir fotoğrafta da, dağıldığından beri "New Society Boys" adlı aşırı sağcı futbol holigan grubunun bir parçası olduğu görülüyordu.
Grup tarafından "NS" olarak kısaltılan isim, Almanya'da genellikle "Nasyonal Sosyalist" veya Nazi anlamına geliyor. 2009 yılında çekildiği düşünülen bir fotoğrafta Benedikt Kaiser'in arkasındaki üç adamın Hitler selamı verdiği görülüyor.
Kaynak: BBC