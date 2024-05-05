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Almanya'daki eyalet başbakanından Türk işçilerin ekonomiye katkısına övgü...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya&#039;daki eyalet başbakanından Türk işçilerin ekonomiye katkısına övgü...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wust, Türk-Alman Ekonomi Günü'nde Türk işçilerinin Almanya ekonomisine katkılarını överek 1960'lardan bu yana oynadıkları rolün önemini vurguladı.

Avrupa Türk Girişimciler ve Sanayiciler Derneği'nin (ATIAD) Düsseldorf'ta düzenlediği 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde konuşan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wust, Türk işçilerinin Almanya'nın kalkınmasına katkılarından övgüyle söz etti.

Wust, 1960'lı yıllarda Almanya'ya gelen Türk işçilerin oynadığı önemli rolü kabul ederek, devletin refahına katkılarını vurguladı.

Yarısı Alman vatandaşı olmak üzere yaklaşık 1 milyon Türk kökenli kişinin yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya'da Wust, devlet bütçesinin yüzde 40'ının bu sektöre ayrıldığı eğitimin önemine değindi.

Okullarda Almanca dil eğitimine acil ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Wust, özellikle Microsoft gibi şirketlerin son dönemde yaptığı yatırımlarla yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarındaki fırsatlara dikkat çekti.

Wust ayrıca Almanya'nın refahında uluslararası ticaretin rolünün ve Türkiye'nin bu konuda önemli bir ortak olduğunun altını çizdi.

Türk ve Alman işçiler ve işletmeler arasındaki işbirliğini kolaylaştırdığı için Atiad'ı övdü ve bu tür ortaklıkların Kuzey Ren-Westphalia ve Türkiye için karşılıklı olarak faydalı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN MİSAFİRPERVERLİĞİ

Öte yandan Maliye Bakanı Christian Lindner, Başkan Frank-Walter Steinmeier ile birlikte son dönemde Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendirerek, gördüğü sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lindner, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmelere dikkat çekerek, Türkiye'nin enflasyona karşı yapısal reformlarına destek verdiğini ifade etti.

"ALMANYA'DAKİ TÜRKLERİN BAŞARISI"

Ayrıca Türk-Alman ortak girişim aşı üreticisi BioNTech'in başarısının, Türklerin Almanya'daki başarısının bir kanıtı olduğunu belirtti.

Lindner ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çabalar konusunda Türk yetkililerle devam eden görüşmelere de değindi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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