Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, "Maalesef dün akşam Meşhed'de 10'dan fazla Delta varyantı vakası tespit edildi." dedi.

TESTLER TAHRAN'A GÖNDERİLDİ

Testlerin incelenmek üzere başkent Tahran'a gönderildiğini aktaran Kelyan, "Söz konusu vakaların Delta varyantı olduğuna eminiz ancak nihai teyit Tahran tarafından yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Sinovac, Delta varyantına karşı etkili mi? Çin aşılarının Delta varyantı üzerindeki etkinliğine dair araştırmalar yapan bilim adamları, aşıların Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu belirtti. Sinovac'ın sözcüsü Liu Peicheng, Türkiye'de de kullanılan aşının üçüncü bir dozunun uygulanmasının Delta varyantına karşı daha güçlü ve dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Delta varyantı iki kat daha bulaşıcı Hindistan mutasyonu, daha çok mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı gibi belirtiler gösterdiğinden griple karıştırılıyor.

Filistin'de ilk kez Delta varyantı görüldü Filistin'de, koronavirüsün salgınında ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı ilk kez tespit edildi.