Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkılmıştı.
ÖLÜ SAYISI 12'YE ÇIKTI
Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.
Kentte kayıp sayısının 16 olduğu tahmin ediliyor.
2 HAFTA SONRA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan kurtarma personeli, felaketin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.
Japonya'daki heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.
Japonya'da heyelan felaketi: 2 ölü, en az 20 yaralı Japonya'nın Atami şehrinde yoğun yağmur sebebi ile meydana gelen heyelan sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.