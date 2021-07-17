Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı kum fırtınası vurdu.

GÖKYÜZÜ TURUNCUYA DÖNDÜ

Kum fırtınası, Riyad’ta gökyüzünü turuncuya çevirirken, görüş mesafesini azalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, fırtınanın Riyad’da bu öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından geldiğini aktardı.

Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi ise bugün yayınladığı hava raporunda, Riyad, Necran ve Doğu Eyaleti’nin güney kesimlerinde rüzgar ve dolu sağanakları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı.

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