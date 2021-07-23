Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılanmamış kişilerin enfekte olma ve hastalanma ihtimalinin aşılı kişilere göre çok daha yüksek olduğunu açıkladı. CDC, ABD’deki son Covid-19 hastaneye yatışlarının ve ölümlerinin neredeyse tamamının aşılanmamış kişilerden kaynaklandığını duyurdu. Teksas’ta 8 Şubat - 14 Temmuz tarihleri arasında Covid-19 sebebiyle ölenlerin %99,5’inin aşısız olduğu belirtildi. Eyalet çapında Mart 2020’den bu yana 50.000’den fazla insan Covid-19’dan öldü, ancak aşıların nisan ayında yaygın olarak kullanıma sunulmasından bu yana ölüm oranı önemli ölçüde yavaşladı. Texas System Üniversitesinden Dr. David Lakey “Son derece bulaşıcı Delta varyantı baskın hâle geldi. Aşılanmamış kişiler arasında Covid-19 vakaları artıyor” dedi.

HAFİF ATLATIYORLAR

Mississippi veya Alabama gibi aşılama oranlarının düşük olduğu ABD eyaletlerinde hastaneye yatışlar ve ölümlerde artış olduğunu kaydeden CDC, Alabama’da, son üç ayda yaşanan 529 ölümün %96,2’si (509) aşılanmamış kişiler, %3,8’i (20) tam aşılı kişilerden oluştuğunu açıkladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), İsrail , İngiltere ve ABD’deki istatistiki verilerin Covid-19 aşılarının hastaneye yatış ve ölümü önlemede %96’nın üzerinde ve gerçek hayat şartlarında enfeksiyona karşı yaklaşık %90’ın üzerinde etkili olduğunu öne sürdü. Ayrıca tam olarak aşılanmış bireylerde Covid-19 enfeksiyonlarının nadir görüldüğünü ve aşılanmamış bireylere göre daha hafif semptomlar geçirdikleri belirtildi.

Covid-19'da delta etkisi: Vakalar 10 günde 2 kat arttı Türkiye'de son verilere göre, 10 Temmuz'dan bu yana Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oranın, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldiği görüldü.

Dünya piyasalarına delta freni Yeni varyantın Avrupa ve Asya başta olmak üzere vakalarda tekrar artışa sebep olması, birçok ülkede yeniden tedbirleri gündeme getirdi. Ekonomik toparlanma için umutlar azaldı. Küresel borsalarda kayıplar yaşanıyor.