Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, CDC ve Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı’nın 15 Temmuz’da Nijerya’dan ABD’ye seyahat eden bir ABD’lide Monkeypox virüsü görüldüğünü doğruladı. Ayrıca 27 eyalette 200’den fazla kişinin muhtemel Monkeypox virüsü sebebiyle izlendiği de duyuruldu. CDC, 100 Monkeypox vakasından 1’inin ölümcül olduğunu belirtti.

Çinli veteriner maymunlardan kaptığı virüsten öldü Çin'de ürküten bir olay yaşandı. Bir veteriner, ölü maymunlardan kaptığı virüs sebebiyle hayatından oldu.