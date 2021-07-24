Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020'de düzenlenmesi gereken ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları, büyük tartışmaların gölgesinde başladı. Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.

Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.

SAYI 123'E YÜKSELDİ

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Japon uzmanlardan Tokyo Olimpiyatları'nda vaka artışı uyarısı Japonya'da uzmanlar, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde sağlık altyapısının zorlanacağını söyledi.