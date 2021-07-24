Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci yanın Çin'de meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir nedenle gerçekleşen depo yangını sonucunda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

EN AZ 14 ÖLÜ 26 YARALI

Çin’in Jilin eyaletinin başkenti Changchun'daki sanayi bölgesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, kurtarma çalışmalarının öğle saatlerinden bu yana devam ettiği belirtildi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, yangında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların 12'sinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.

Sakarya’da plaj malzemelerinin bulunduğu depo yandı Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürat motorları, buzdolapları, masa ve sandalyeler ile 300'e yakın şezlongun bulunduğu depo çıkan yangında kül oldu.

Kartal'da korkutan depo yangını Kartal'da kağıt toplayıcıların depo olarak kullandığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da depo yangını Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.