Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Veliaht Prens, Tunus ziyareti sırasında Kaşıkçı cinayeti nedeniyle protesto edilmesinin intikamını aldı.

İddia Suudi muhalif kaynakları tarafından seslendirildi. Kaynak, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in Parlamentoyu dondurmasını istediğini belirterek, Salman'ın iki gün önce gizlice Kays Said'i aradığını ve Ennahda Partisi'ni ülkedeki siyasi sahneden izole etmek için Parlamento'yu dağıtmaya teşvik ettiğini söyledi. Kaynak, Bin Salman'ın Kays Said'e, Ennahda partisine karşı sert tedbirler uygulaması ve iktidarı alması durumunda Tunus cumhurbaşkanının adımlarına kişisel desteği konusunda güvence verdiğini belirtti.

Tunus'ta darbe girişimi! Başbakan'ı görevden aldı Tunus Cumhurbaşkanı Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu belirterek Başbakan'ı görevden aldığını duyurdu. Bunun üzerine halk sokaklara döküldü.

Tunus'ta 19.00-06.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi Tunus’ta bugünden itibaren 1 ay süre ile yerel saatle 19.00’dan 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.