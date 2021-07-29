Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Eylül'de başlayıp 10 Kasım'da son bulan 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı zafer elde eden Azerbaycan, ateşkese rağmen Ermeni tacizlerinin hedefi olmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Ermenistan askerleri iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

12 ADET F-1 TİPİ EL BOMBASI ATILDI

Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 02.45'ten 03.40'a kadar Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden makineli tüfek ve bomba atarlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan mevzilerine yaklaşık 12 adet F-1 tipi el bombası atıldığı belirtildi.

Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 Ermenistanlıyı iade etti Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın girişimi ile 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

Yine Ermenistan, yine ateşkes ihlali 2. Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan'a yenilerek işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan, savaş bitiren ateşkese bir kez daha uymadı.

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.