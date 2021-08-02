Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran selfie çılgınlıklarından biri de İngiltere’nin East Sussex bölgesinde, Birling Gap uçurumununun kıyısında yaşandı.

Bir grup turist, selfie çekmek için 150 metre yükseklikteki uçurumun kıyısına kadar gelirken, düşmemek için de sıkı sıkıya birbirlerini tuttular.

EROZYON BÖLGESİ

Uçurum, ülkede en kötü kıyı erozyonlarının yaşandığı bölgede yer alıyor. Uçurumdan zaman zaman dev parçalar kopabiliyor.

Heyelan tehlikesinin yanı sıra, fotoğraflar çekildiği zaman hava da rüzgarlıydı.

2017’de 23 yaşındaki bir Güney Koreli turist kadın, yakınlardaki uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.

Selfie çekerken uçurumdan denize düştü İngiltere’de ismi açıklanmayan 28 yaşındaki bir turist, Swanage yakınlarındaki Old Harry Rocks kayalıklarında selfie çekerken uçurumdan düştü.

18 yaşındaki genç kız selfie çekerken hayatını kaybetti Rusya’da 18 yaşındaki bir genç kız, 9’uncu kattaki evinin balkonunda özçekim yaptığı sırada düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Tehlikeye rağmen 'selfie' çılgınlığının önüne geçilemiyor! Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlara çıkmak yasaklandı. Çevreye asılan 'Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' tabelalarına aldırış etmeyen vatandaşlar ise, fotoğraf çektirmek isterken ölümle burun buruna geliyor.