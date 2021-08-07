Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ile Lübnan, 2006 yılından sonra tekrar çatışmanın eşiğine geldi. İsrail ordusu, dört gün önce Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru roket atıldığını iddia ederek Lübnan tarafına topçu ateşi gerçekleştirdi. Hizbullah “İsrail’e misilleme yapılacak” tehdidinin ardından işgal altındaki Golan Tepelerinde yer alan Ein Kiniyye köyü ve yerleşim bölgesi Snir'de sirenler çalmaya başladı. Hizbullah, İsrail hedeflerinin vurulduğunu açıklarken İsrail ordusu “Lübnan topraklarından roket yağmuru ateşlendiği için ülkenin kuzeyinde alarm sirenleri çaldı. Roketlerin çoğu engellendi” iddiasında bulundu.

İsrail Başbakan Naftali Bennett “Kimsenin, ülkemin egemenliğine ve güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceğim. İsrail’e zarar vermeye çalışanlar acı verici bedel ödeyecek” dedi. Ardından da İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini bombalamaya başladı. İsrail ordusunun, farklı bölgelere 40’tan fazla top atışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

BM: TANSİYONU DÜŞÜRÜN

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), füze ve top atışlarıyla gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırındaki durumu “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi. UNIFIL, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik füze saldırıları ve İsrail ordusunun buna topçu ateşiyle karşılık vermesine dair Twitter hesabından kısa bir açıklamayla uyarıda bulundu. Açıklamada “UNIFIL, Lübnan’dan füzelerin fırlatıldığı ve İsrail’in buna top atışlarıyla karşılık verdiğini gözlemledi. Durum çok tehlikeli. Bütün tarafları ateşkese teşvik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'i acil olarak BM Güvenlik Konseyine şikâyet etme talimatı vermişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da ülkesinin güneyinde 2006 yılından bu yana bir ilk olan İsrail’in bu hava saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükseltme amacı taşıdığını belirtmişti.

Hizbullah'tan Lübnan misillemesi:İsrail'e füze saldırısı Hizbullah'tan, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğine yönelik açıkalama geldi.