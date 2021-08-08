Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan, Taliban saldırıları karşısında ağır yenilgiler almaya devam ediyor. Üst üste kayıp haberleri gelirken, kuzeydoğudaki Talukan kentininde Taliban güçleri tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi. Böylelikle Afganistan'ın Taliban karşısında kaybettiği 5. vilayet olmuş oldu.

SALDIRI DÜN AKŞAM BAŞLADI

Sar-i Pul İl Şura Vekili Esedullah Hurram, AA muhabirine, militanların, vilayet merkezine dün akşam saatlerinde saldırı başlattığını söyledi. Saldırı sonucu bugün öğle saatlerinde Sar-i Pul merkezinin tamamen Taliban kontrolüne geçtiğini aktaran Hurram, güvenlik güçlerinin şehir dışındaki bir askeri kampa çekildiğini belirtti. Hurram, çatışmaların askeri kamp yakınlarında devam ettiğini bildirdi.

KUNDÜZ'Ü ELE GEÇİRİP MAHKUMLARI SERBEST BIRAKTILAR

Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli de 2 gün devam eden çatışmanın ardından Kunduz merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini bildirdi. Valilik, emniyet müdürlüğü ve emniyet amirliği binalarının Taliban'ın kontrolünde olduğunu dile getiren Veli, güvenlik güçleri ve yerel yetkililerin Kunduz Havalimanına çekildiği bilgisini verdi. Veli, çatışmalar sırasında şehir merkezindeki bazı mağazaların yandığını aktardı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, militanlar, Kunduz'u ele geçirdikten sonra hapishanedeki tutukları salıverdi.

TALUKAN'I DA ELE GEÇİRDİLER

Tahar İl Şura Vekili Ruhullah Raufi de AA muhabirine, Taliban'ın, yaklaşık iki hafta önce Tahar'ın merkezi Talukan şehrine saldırı başlattığını söyledi. Saldırı sonucu akşam saatlerinde Talukan'ın Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Raufi, güvenlik güçleri ve yerel yetkililerin Tahar'ın Farhar ilçesine geri çekildiğini belirtti. Raufi, Taliban'ın tüm kamu binalarına girdiğini ve hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada da Talukan'daki tüm kamu binalarının ele geçirildiği ifade edildi.

Bugün öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Sar-i Pul ve Kunduz vilayetlerinin merkezleri Taliban kontrolüne geçmişti. Örgüt dün de ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirmişti.

TALİBAN'IN HEDEFİ VİLAYET MERKEZLERİ

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, kuzeyde Samangan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor. Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

Taliban 2. vilayeti de ele geçirdi: Şibirgan'ı aldılae Afganistan'da son 24 saat içinde İran sınırındaki Nimruz vilayetinden sonra ikinci vilayet merkezi Şibirgan'da Taliban kontrolüne geçti.

Taliban militanları, şehir merkezlerine ilerliyor Afganistan'da 407 ilçeden yaklaşık yarısını elinde bulunduran Taliban, vilayet merkezlerine doğru ilerliyor.