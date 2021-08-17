Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, enkaz altından yüzlerce cansız bedene ulaşılması sonucu can kaybı sayısının 1.297’ye yükseldiği kaydedildi. Ajans, yaralı sayısının ise 5 bin 700 olarak tespit edildiğini duyururken bir çok kişinin ise hâlâ kayıp olduğu ifade edildi. Deprem sonucu binlerce ev, okul ve ibadethane yerle bir oldu. Yaralılarla dolup taşan hastanelerin kapasitesi dolarken, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı öğrenildi. Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Henry, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını ifade etmişti. Haiti’de 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.

Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.