Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın ünlü yönetmeni Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaşırken, "Bizi öldürmeye geliyorlar" demişti.

Çekya ve Slovakya'da eğitim gören ve 2012 yılında Afganistan'a dönen 35 yaşındaki yönetmenin çektiği videoda "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyordu.

"BİZİ ÖLDÜRMEYE GELİYORLAR"

Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise şunları aktarmıştı:

"Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar."

Sahra Karimi'nin yaptığı çağrılar sosyal medyada ses getirip tüm dünyada yankılandıktan sonra devreye giren elçilikler ve uluslararası kuruluşlar ünlü yönetmeni Kabil'den kurtarmayı başardı. Karimi, Twitter'dan "Sağ ve güvendeyim" paylaşımı yaparken, kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Karimi, üç ülkenin kendisiyle birlikte 11 kişinin daha Kabil'den kaçmasına yardımcı olduğunu belirtti.

ANGELINA JOLIE'DEN DESTEK

Sahraa Karimi, uluslararası sinema dünyasını ve tüm sinemaseverleri Afganistan’daki durumla ilgilenmeye çağıran bir mektup da yayınlamış ve "Bu bir insanlık krizi ancak dünya tamamen sessiz" diyerek "Sizin sesinize ihtiyacımız var" çağrısını yapmıştı.

'Havva, Meryem, Ayşe' adlı filmi Cannes Film Festivali'nin "Ufuklar" bölümünde yarışan Karimi'ye, Oscar'lı oyuncu Angelina Jolie bir destek yazısı yazmıştı.

Independent'in haberine göre Angelina Jolie, Sahraa Karimi'nin Afgan Film'in başına atanmasından sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Bayan Karimi'yi tarihi atamasından dolayı tebrik ediyorum. Umarım bu, Afgan kültürünün ve Afgan hikayelerinin dünyayla paylaşılmasında yeni bir sayfanın başlangıcı olur."

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