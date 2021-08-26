Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tel Aviv'de düzenlenen toplantıda konuşan Gantz, nükleer anlaşmaya dönülmesi için yapılan müzakerelere değinerek "İran rejiminin müzakere masasına dönme ve bir anlaşmaya imza atmaya niyeti olup olmadığını bilmiyoruz. Uluslararası toplum, İran'ın nükleer silah yolunda ilerlemesini durdurmak için uygulanabilir bir 'b planı' oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya iki ay uzaklıkta olduğunu ileri süren Gantz "İsrail harekete geçmek için gerekli imkâna sahip ve bunu yapmaktan çekinmeyecektir. İsrail'in gelecekte nükleer bir İran'ı önlemek için harekete geçmek zorunda kalacağı ihtimalini göz ardı etmiyorum" dedi.

Gantz, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğu yönündeki suçlamalarını yinelerken, söz konusu saldırıda kullanılan insansız hava aracının da İran topraklarından gönderildiğini iddia etti.

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