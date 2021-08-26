Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz’da sel felaketi meydana geldi. Felaketin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen bölge hâlen temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon problemlerinin de tam olarak çözülememesi Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’nın afetlere aslında hazır olmadığını gösteriyor. Almanya’nın eyalet sistemiyle yönetilmesi de son tabii afetlerde federal hükûmetin acilen devreye girmesini geciktiren bir faktör oldu. Yoğun yağışların ardından Euskirchen, Bad Münstereifel, Eifel, Rhein-Sieg-Kreis’ın da aralarında olduğu yerleşim bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri büyük zarar görürken, bazı bölgelerde ise ekipler güvenlik amacıyla elektrikleri kesti. 30 bin kişinin yaşadığı bölgelere, yaklaşık bir hafta boyunca elektrik verilemedi. Rheinland Pfalz eyaletinin Ahrtal bölgesinde ise yaklaşık iki bin kişi, iki hafta boyunca elektriksiz kaldı.

CEP TELEFONLARI ÇALIŞMADI

Felaketten etkilenen bölgelerde 150’den fazla baz istasyonu zarar gördü, birçok bölgede günlerce cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Deutsche Telekom, sel felaketinden üç gün sonra baz istasyonlarının ancak yarısını tekrar devreye sokabildi. Afet bölgelerinin tamamında şebekelerin tamamının tekrar devreye sokulabilmesi yaklaşık iki hafta sürdü. Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen yaklaşık 20 bin nüfuslu Bad Münstereifel’de evlere ulaşan su da içilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmalarını ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri yönünde ikazlarda bulunuyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Ahrtal bölgesinde aradan bir ay geçmesine rağmen kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi. Çoğu bölgedeki birçok eve doğalgaz da verilemiyor. Yıkılan demir yolu hatlarının yapımı ise aylar sürecek.

Almanya'da sel bilançosu artıyor: 176 ölü Selin vurduğu Almanya'da ölü sayısı her geçen yükseliyor. Ülkede selde ölenlerin sayısı 176’ya çıktı.