Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1,63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmesi üzerine durdurdu.

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, birden fazla aşılama bölgesinden, açılmamış aşı şişelerinde "kirlenme" tespit edildiğine dair bilgi alındığı kaydedildi.

1,63 MİLYON DOZUN KULLANIMI ASKIYA ALINDI

Açıklamada, kullanıma hazır bazı aşı şişelerinde yabancı maddeler bulunduğu ve İspanya'da üretilen yaklaşık 1,63 milyon dozun önlem olarak kullanımının askıya alındığı belirtildi.

Yetkililer, bu üretim hattındaki bazı dozların uygulanmış olabileceğini ancak şu ana kadar bununla bağlantılı olarak herhangi bir olumsuz bildirim almadıklarını açıkladı.

Japonya'da aşının satış ve dağıtımından sorumlu Japon ilaç firması Takeda Pharmaceutical, güvenlik önlemi olarak aynı üretim bandındaki dozların kullanımına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, 39 şişede tespit edilen yabancı maddelerin içeriği bilinmemekle birlikte boyutunun birkaç milimetre olduğu sanılıyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve Takeda, Moderna'nın konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirtirken, kirlenmenin türüne ve bu üretim bandındaki aşılardan Japonya dışına gönderilip gönderilmediğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 16 Ağustos'tan bu yana 8 aşılama merkezinden aşı tüplerinde yabancı madde tespit edildiğini, Takeda'nın ise durumundan hükümeti dün haberdar ettiğini bildirdi.

MODERNA'NIN ÜRETİCİSİNİN BORSA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Moderna aşısının üreticisi İspanyol ilaç şirketi Rovi, Japonya'ya gönderilen bazı serilerdeki olası kontaminasyonun araştırıldığını açıkladı. Rovi'nin açıklaması sonrasında borsadaki hisselerinde düşüş yaşandı.

Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 43'üne iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Hükümet, eylül sonuna dek nüfusun yüzde 60'ının iki doz aşılanmasını hedefliyor.

126 milyonluk Japonya'da Covid-19'a karşı aşılama uygulaması Şubat 2021'de başlamıştı.