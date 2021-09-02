Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük 2’nci kahve ihracatçısı Vietnam'da koronavirüsün (Covid-19) Delta mutasyonunun yayılmasını önlemek için salgın tedbirleri sıkılaştırıldı.

Yeni tedbirler kapsamında ülkenin Ho Chi Minh (HCMC) kentinde yer alan Ho Chi Minh Limanı’nda karantina önlemlerinin sıkılaştırılması ve Central Highlands'in kahve yetiştirilen bölgelerine getirilen kısıtlamalar sonucu tedarik zincirleri kesintiye uğradı.

Söz konusu durumun kahve ihracatını tehdit ettiğini ve kısıtlamalar uzun sürerse dünya genelinde kahve krizinin yaşanabileceğini belirten Vietnam Kahve-Kakao Birliği, tüccarların kısıtlamalar nedeniyle ürünleri ihracat için limanlara taşımakta zorlandıkları ifade etti.

Birlik, Vietnam hükümetine kısıtlamaları hafifletme çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl karantinalar ve sıkı temas takibi yoluyla virüsün yayılmasını kontrol altına alan Vietnam, 2020 yılında ekonomisini küresel ölçüde büyüttü. Covid-19 ile mücadeledeki başarıya rağmen Delta mutasyonunun kontrolünde zorlanılan ülkede, geçtiğimiz pazartesi günü 14 bin 219 vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana 2’nci en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Toplam vaka sayısı 473 bin 530’a, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 11 bin 868’e ulaştı.

Gıda krizi kapımızda! Paramız olsa da kahve-balık alamayacağız Salgın ve kuraklık derken şimdi de gıda krizi kapıda. BM verilerine göre gıda krizinin en somut yaşandığı 55 ülke ve bölgede 5 yaş altı 16 milyon çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya. Dünya genelinde 150 milyon çocuk ise beslenme yetersizliğinden muzdarip.

Kahvenin fiyatı bir ay içerisinde yüzde 100 arttı Kahve üretimi yetersiz kalınca satıcılar talebi karşılayamadı, fiyatlar bir ay içerisinde yüzde 100 arttı.