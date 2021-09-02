Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da aslanlar, MalaMala doğa koruma alanında sürünün en zayıf bufalosunu hedef alarak avlamaya çalışıyordu.

Her tarafı aslanlarla dolu olan zavallı bufalonun yere düşmesi ve aslanlara av olması an meselesiydi. Aniden gerilerden bir bufalo belirdi ve hışımla aslanlara hamle yaptı.

Aslanlar bu beklenmedik saldırı karşısında afallarken, yardıma diğer bufaloların da gelmesiyle bölgeden uzaklaştı.

İlginç mücadelenin görüntüleri, tur rehberi Jonty Bozas tarafından çekildi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bozas, “Bu sıra dışı olay tam gözlerimizin önünde meydana geldiği için şanslıyız” dedi. Çoğu kullanıcı kurtarılan bufalonun “şanslı” olduğunu ifade ederken, kimileri de "kurtarıcı" kardeşini övdü.