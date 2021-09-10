Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde kümes hayvanları çiftliğinde tavuklarda kuş gribi belirlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.

ALARM 'ORTA' SEVİYEYE YÜKSELTİLDİ

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Fransa genelinde kuş gribi alarm durumunun "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltildiği kaydedildi.

France Bleu Ardennes, yıl başından bu yana Ardennes'te 6. defa kuş gribi vakası belirlendiğini aktardı.

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

3,5 MİLYON HAYVAN İTLAF EDİLMİŞTİ

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

Çin'de ilk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu Koronavirüs'ün başlangıç noktası Çin'de bu defa da H10N3 kuş gribi tanısı ilk kez bir insan için kondu.

Danimarka'da 19 bin kaz ve ördek kuş gribi nedeniyle itlaf ediliyor Danimarka'da bir çiftlikteki hayvanlarda kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından 19 bin kaz ve ördeğin itlaf edilmeye başlandığı bildirildi.