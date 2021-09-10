Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hallan bölgesindeki Laholms ilçesinde yaşayan bir çift, bebeklerine Vladimir Putin ismini koymak için Vergi Dairesine müracaat etti.

Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, söz konusu ismin gelecekte çocukta tramvaya sebep olabileceği göz önünde bulundurularak bu talebin reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca güçlü karakter isimlerinin çocuklara verilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi.

SOYLU İSİMLERİ HERKES KOYAMAZ

"İsveç İsim Yasası"na göre ebeveynler çocuklarına vermek istedikleri ismi doğumdan sonra 3 ay içinde Vergi Dairesine bildirmek zorunda. Söz konusu yasa 1982'de soylu olmayan ailelerin çocuklarına soylu ailelerin isimlerini vermelerini önlemek için çıkarılmıştı.

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