Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere hükümeti, aşılamada üçüncü doza geçileceğini duyurdu. Aşı, 50 yaş ve üstü kişilere, bakımevi sakinleri ile sağlık ve sosyal bakım çalışanlarına uygulanacak.

Ortak Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), üçüncü dozlarda mRNA aşılarının tercih edileceğini ancak alternatif olarak yarım doz Moderna aşısının da kullanılabileceğini duyurdu.

İKİNCİ DOZDAN 6 AY SONRA YAPILACAK

Alerji nedeniyle mRNA aşısı olamayanların ise AstraZeneca aşısı yaptırabileceği açıklayan komite, üçüncü dozların ikinci dozdan 6 ay sonra yapılacağını bildirdi.

JCVI Başkanı Profesör Wei Shen Lim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 6 ay geçmeden yapılacak üçüncü dozların kişinin halihazırda hala yüksek düzeyde korumaya sahip olduğu için hedeflenen etkiyi oluşturmayacağını söyledi.

Her 6 ayda bir yeni bir doza ihtiyaç duyulmayabileceğini ancak bunu söylemek için hala çok erken olduğunu kaydeden Lim, gençlerin hatırlatıcı doza ihtiyaç duymayabileceğini, ancak komitenin bu konuda daha sonraki bir tarihte tavsiyede bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

'İNİŞLİ ÇIKIŞ BİR KIŞ' UYARISI

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam ise, salgının geride kalmadığını, hala aktif aşamasında olduklarını kaydederken, kış aylarında grip gibi solunum yolu virüslerinin geri dönme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Van-Tam önlerinde 'inişli çıkışlı' bir kış olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Danimarka'da tüm koronavirüs tedbirleri kaldırılıyor Mart ayından itibaren aşı kartı uygulamasına geçen Danimarka, bugünden sonra tüm koronavirüs tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu. Ülkede 'temaslı' uygulamasının kaldırılacağı belirtilirken, yalnızca Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alınacağı aktarıldı.

Çin'den mRNA koronavirüs aşısı kararı Son dönemde varyantları ile adını duyuran koronavirüs için Çin'den flaş bir karar geldi. Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.