Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD güçlerinin 31 Ağustos tarihi itibariyle Afganistan’dan tamamen ayrılmasıyla Taliban’ın kontrolüne geçen Uluslararası Hamid Karzai Havaalanında işleyiş normale dönüyor. Havaalanındaki yetkililerden edinilen bilgiye göre çeşitli departmanlarda çalışan 30 kadın görevlerine geri döndü. Havaalanında göreve başlayan kadınların kontrol noktası, sınır polis birlikleri, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı kaydedildi. Yetkililere göre ilerleyen zamanlarda havalimanında çalışan kadın sayının 60’a ulaşması bekleniliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Havaalanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan, kadınların İslami kurallar çerçevesinde çalışabileceklerini söyleyerek tüm eski çalışanlarına işe geri dönün çağrısı yaptı. Hamedan, “Biz de havalimanının önceden çalışan tüm personeline işlerine dönme çağrısı yapıyoruz. Havaalanı personelimiz düzenli bir şekilde çalışmaya başladı. İhtiyaca binaen, biz de burada kadın personeli işlerine dönmeye çağırdık. İslami hicaba riayet ederek, kadınlar ihtiyaç olunan yerlerde çalışmaya başladı.” dedi.

Taliban’ın başkent Kabil’i kontrol altına alması sonrasında Taliban’ın belirsiz tutumu nedeniyle kadınlar işe gitmemişti.

Kabil'de kadınlar Taliban'a destek etkinliği düzenledi Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araya gelen kadınlar, "Afganistan’dan ayrılan kadınlar bizi temsil etmiyor" ve "Taliban düzenini destekliyoruz" sloganları attı.