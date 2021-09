Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın, Fransa ile yaptığı 66 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçerek İngiltere-ABD ortaklığı ile sözleşme imzalaması büyük bir krize dönüştü. Sert beyanatları büyükelçilerin çağrılması izlerken, Fransa rakip ülkeleri ihanetle suçladı. AUKUS krizini gazetemize değerlendiren Cezayir asıllı Fransız siyasetçi Mourad Ghazli "Yaşanan gerilim bir sonuç. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kibri ve sömürü hırsı sebebiyle Fransız dış politikası çöktü. Şu an Fransa’da sadece ABD, Avustralya, İngiltere değil; dünyanın hemen her ülkesi ile problemli bir hükûmet" tespitinde bulundu.

VİZYON EKSİKLİĞİNİN ÜRÜNÜ

Fransa’da sendika başkanlığı yapan ve yerel yönetimlerde aktif görevlerde bulunan Ghazli, partisi "Fransız Halk Hareketi Birliği" tarafından Cumhurbaşkanlığı aday adayı olarak gösterilmişti. Ghazili, Macron ile birlikte çöküşe geçtiğini iddia ettiği Fransız dış politikası ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ABD-İngiltere ve Avustralya ile yaşanan gerginlik kesinlikle bir vizyon eksikliğinin ürünü. Bu durum sadece bu üç ülke ile de sınırlı değil. Şu an Afrika kıtası, Orta Doğu ve Asya’da istenmeyen ülkeler listesinin başında Fransa geliyor. Bunun sebebi ise Macron’un eski sömürge refleksleri ile kibirli, muhataplarını küçük gören söz, tavır ve politikalarıdır. İktidarda kaldığı dönem boyunca sesi çok fazla çıkan Macron hükûmeti, girdiği bütün siyasi, ekonomik, askerî mücadeleleri kaybetti. Gerek Libya başta olmak üzere Afrika’da, gerekse, Karabağ, Suriye ve Irak’ta sıfır çektiler. Sadece Suudi Arabistan ve BAE gibi Arap ülkelerine Afrika Sahel aksında sağladıkları önemsiz imtiyazlar sayesinde faturaları ödetiyorlar. Türkiye’ye karşı sergilediği agresif tutumun sebebi, yaşadığı bu yenilgiler ve Türkiye’nin önlenemeyen yükselişi.

ERDOĞAN'I ÖRNEK ALMALI

Macron, hemen hemen gittiği her Afrika ülkesinde o ülke yöneticilerini ve halkını aşağılıyor. Tek boyutlu (kendi lehine) menfaat ilişkilerini zorluyor. Onları nüfus artışı konusunda azarlıyor. Onlarla ilkel sömürge dili ve tavrı ile ilişki kuruyor. Oysa Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerde insanları kucaklıyor, onlara saygı duyuyor ve menfaatsiz sevgi, yardım elini uzatıyor. Muhataplarına 'kardeşim' diye hitap ediyor ve kazan-kazan yöntemini uyguluyor. Macron kesinlikle Erdoğan’ı örnek almalı. Elbette bu tavır farklılığı siyasi, insani olduğu kadar ekonomik, askerî boyuta da yansıyor. Şu an Afrika’da her açıdan yükselen değer Türkiye. Fransa hükûmeti bunu iyi analiz etmek zorunda. Reel rakamlara bakıldığında Fransa her geçen gün zemin kaybederken Türkiye’nin stratejisi Ankara’ya kazanç olarak geri dönüyor. Erdoğan yönetiminin kazanımları her alanda Fransa’yı katladı. Saygınlık ve kamuoyu sempatisi yanında ihracat oranı sürekli büyüyor.

TÜRKİYE OLMADAN BÖLGEDE İŞ YAPAMAZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eski ABD Başkanı Donald Trump ile kavgalı olduğunu hatırlatan Mourad Ghazli “NATO için ‘beyin ölümü gerçekleşti' dedi. Macron sonra Biden’i destekledi ancak şimdi onunla da anlaşamıyor. Geçtiğimiz günlerde Irak’a gitti ve ülkenin yeniden yapılanması sürecinde ana aktör gibi davrandı. Oysa o bölgede Türkiye olmadan, Fransa’nın ciddi işler yapma şansı çok az. Orada Kürt ayrılıkçıları yumuşak karın olarak görüyor ve siyasi güç kullanmaya çalışıyor. Öte yandan Afrika-Sahel bölgesi ülkelerinde Fransız varlığına karşı birçok protesto düzenlendi. Fransız ordusu tarafından öldürülen çok sayıda sivil kayıpla ilgili resmî raporlar hazırlandı. BM, Fransız saldırılarıyla ilgili uluslararası bir soruşturma istedi. Libya’da desteklediği Hafter ve Karabağ’da Ermeni çeteler yüzlerce savaş suçu işledi. Bu suçlara fiilen destek verdi. Oysa tüm bu süreçlerde BM kararları ve uluslararası teamülleri gözeterek örnek teşkil ediyor. Yine başta Mali olmak üzere Sahel ülkelerinde yürüttüğü Barkhane operasyonu tam bir hezimete dönüştü ve Fransız güçleri orada bataklığa saplandı. Çok istediği hâlde askerî varlığını çekmekten bile aciz durumdalar” dedi.

AVRUPA ORDUSU HAYAL

Fransız siyasetçi Ghazili "Fransa’nın Yunanistan dışında hiçbir Avrupa ülkesi ile savunma sanayi ihracatı yok. Onların da nasıl ödeme yapacağını kimse bilmiyor. Fransa’nın başlattığı Avrupa ordusu tartışması anlamsız bir hayal" yorumunu yaptı. Avrupa ülkelerinin savunma alanında ABD’ye bağımlı ve NATO korumasından mutlu olduğunu vurgulayan Ghazili "böyle bir oluşumu karşılayacak ne mali kaynak ne de insan-asker potansiyelleri var. Hiçbir Avrupa ülkesi böyle bir kararı desteklemiyor’’ dedi.

