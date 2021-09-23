Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

4 yıl önce 13 yaşındaki kızı kaçırılan Besma isimli anneye ulaştık. Kızının sağ ya da ölü olduğunu bilmek istediğini söyleyen mağdur kadın, hemen her evde benzer acıların yaşandığını belirtti. Acılı anne “Gidecek kimsemiz, şikâyet edecek merci yok. Eşim ve amcaları yıllardır çocuğumuzu arıyor. Bazı militanlar Kandil’e götürüldü dedi. KYB ve KDP yetkililerinden yardım istedik. Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadık’’ dedi.

“Önce inandık şimdi bedel ödüyoruz” diyen bir başka kadın ise “Örgüt militanları bölgeye ilk geldiğinde onlara inandık. Hayatımızın daha iyi olacağını düşündük. Ama şimdi bizim eşlerimizi, çocuklarımızı kaçırıyorlar. Terörist ve çete değiliz. Eşim hırsızlık yapmadı. Bir başkasının namusuna bakmadı. Biz ülkemizi, evimizi terk etmedik ve burada her şeye rağmen kalmak istedik. Hiçbir gerekçe göstermeden onu tutmaya devam ediyorlar. PKK’ya inanmanın bedelini ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan drama ilişkin gazetemize konuşan Bağımsız Kürt Rabıtası Başkan Yardımcısı Redif Mustafa “Burada gerçek anlamı ile bir vahşet yaşanıyor. Bunlar insanlığa karşı işlenen suçlar. Bölge insanı gerçekten zor durumda ve çaresiz. Esir tuttukları, öldürdükleri ya da kaçırıp zorla örgüte kattıkları binlerce kişi var. Sadece inkâr etmekle yetiniyorlar. Onlara hesap soran hiçbir merci olmadığı için de her geçen gün işkence, kaçırma ve ölümler artıyor” dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi: PKK'yı muhatap almak demektir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" sözleriyle tepki gösterdi.

PKK kan kaybetmeye devam ediyor İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

PKK'nın hain saldırı planı istihbarata takıldı Gaziantep'te emniyet güçlerinin dikkati, PKK'nın kanlı eylem girişimini engelledi. Bakanlık, Valiliğin arka bölümünde bulunan parkta paket içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneğinin bulunup kontrollü bir biçimde imha edildiğini duyurdu.