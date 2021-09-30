Türkiye Gazetesi

Libya'nın başkenti Trablus ile Mısır'ın başkenti Kahire arasındaki sivil uçuşlar, tam 7 sene aradan sonra yeniden başladı. Trablus'un Mitiga Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Libya devletine ait Afriqiyah Airways uçağının 7 yıl sonra Kahire Havaalanına doğru yola çıktığı duyuruldu. İki ülke arasındaki sivil hava taşımacılığının, iki ayrı Libyalı hava yolu firması ile yapılacağı belirtildi.



KAHİRE SEFERLERİ GÜVENLİK SEBEBİYLE YAPILMIYORDU

Trablus'tan Mısır'ın İskenderiye kentine uçuşlar bulunurken, başkent Kahire seferleri ise Mısır makamlarının "güvenlik koşullarını" gerekçe göstermesi nedeniyle yapılamıyordu. Libya'da 2014 yılından bu yana şiddetlenen iç savaş ve siyasi krizler nedeniyle çok sayıda büyükelçilik ve yabancı misyon bu ülkedeki faaliyetlerini durdururken, uluslararası uçuşlar da tamamen durma noktasına gelmişti. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki diyalog kapsamında geçen yıl ekim ayında Libya'da ateşkesin sağlanması ve martta Başbakan Abdulhamid Dibeybe önderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin göreve gelmesiyle ülkede kısmi istikrar ortamı sağlandı.



Libyalı yetkililerden Batı'ya: Sadece Türkiye yanımızda oldu Libya’nın başşehri Trablus'ta geçtiğimiz hafta BM, AB, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve ülkedeki STK temsilcilerinin katıldığı “Kanun Dışı Göç ve Libya’nın Ulusal Güvenliğine Getirdiği Tehditler” konulu çalıştaya Libyalı yetkililerin, Batı’nın ikiyüzlülüğüne gösterdiği tepkinin damga vurduğu öğrenildi.



Mısır'ın başkenti Kahire'de 22 mumyanın kortejle taşınmasına başlandı Mısır’ın başkenti Kahire’de 22 mumyanın Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ne taşınması töreni başladı.





