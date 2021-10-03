Türkiye Gazetesi

BM’nin hava iklim ve su konularında yetkili organı olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre 1970 ve 2019 yılları arasında geçen zaman diliminde hava ve iklim bağlantılı felaketlerde dünya çapında artış meydana geldi. Bu meydana gelen zararların ise 7 kat artığını açıklanırken erken uyarı sistemleri nedeniyle afetlerde yaşanan can kaybının azaldığının altı çizildi.

GÜNDE ORTALAMA 115 İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Rapora göre 1970 ile 2019 arasında 11 binden fazla doğal afet kayıt altına alınırken bu afetlerde 2 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği ve zararın ise yaklaşık 3 trilyon 600 milyar dolar olduğu tahmin edildiği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Teşkilatı bütün bu afetlerden dolayı günde ortalama olarak 115 insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın raporuna göre, hava muhalefetleri yüzünden ölen insan sayısı 577 bin, seller nedeniyle 59 bin, aşırı hava dereceleri nedeniyle de 56 bin kişinin öldüğü aktarılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İklim Kanunu hazırlanıyor BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı için Milano’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliği mücadelesinin en önemli paydaşlarının gençler ve kadınlar olduğunu söyleyerek İklim Kanunun hazırlandığını açıkladı.