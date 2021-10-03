Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 798'e çıktı. Covid-19 saptanan kişi sayısı ise 3 bin 744 artışla 7 milyon 27 bin 59 oldu. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'de kaldı.

HASTANEDE YATAN İNSAN SAYISI 7 BİNDEN FAZLA

Hastanelerde 1326'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 308 kişinin tedavisine devam ediliyor. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 611 bin 547'ye ulaştı, 48 milyon 787 bin 273 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 72,4'ü tamamen aşılanmış oldu.



Aşı karşıtı genç kadın Covid’den öldü İngiltere'de aşı karşıtı 24 yaşındaki genç kadın koronadan hayatını kaybetti. Genç kadının ölmeden önce, “Aşı olmamak hayatımın en büyük hatası” dediği öğrenildi.



Fransa’da Covid-19 sağlık kartı zorunlu hale getirildi Fransa’da bugün itibariyle 12 yaşını dolduran tüm vatandaşlar için Covid-19 sağlık kartı zorunlu hale getirildi.