Türkiye Gazetesi

California'nın Granite Bay bölgesinde yaşayan ve eşiyle birlikte Arkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı'na giden Noreen Wredberg isimli kadın, parkta gezerken yerde dikkatini çeken bir taş gördü. Taşı inceleyen kadın yaşadıklarını "O zaman elmas olduğunu bilmiyordum. Çok temiz ve parlak görünüyordu. Ben de bakmak için elime aldım." diyerek anlattı.

4.38 KARTLIK ELMAS BULDU

Taşı mikroskop altında gördüğünde şeklinin ve renginin güzelliğine inanamadığını söyleyen kadının bulduğu elmasın 4.38 karat büyüklüğünde, armut şeklinde ve limonata renginde olduğu açıklandı. Park yetkilileri kadının elması şiddetli yağış olan bir günün sonrasında bulduğunu, bunun da yerde kıymetli taşlar aramak için en uygun zaman olduğunu çünkü yağmurun taşları saran kirli toprağı yıkadığını ve böylece taşların temiz bir şekilde toprakta parladığını aktardı.

DEĞER BİÇİLMEDİ HENÜZ

Wredberg'in bulduğu elmas geçen seneden beri parkta bulunan en büyük elmas olarak kayıtlara geçti. Elmasa eşinin kedisinin adı olan 'Lucy' ismini veren kadın bulduğu bu kıymetli taşla ne yapacağını henüz bilmediğini söyledi. Park yetkilileri henüz değer biçilmediğini söylese de bu büyüklükte bir elmasın oldukça yüksek bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK KEŞİF 1924 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Arkansas'ta bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı, ülkede değerli taş bulanların, buldukları taşları almalarına izin verilen tek yer. Park yetkilileri, 1906'dan beri 75 bini aşkın elmas ortaya çıkarıldığını ve bunlardan en az 33 bininin ziyaretçiler tarafından bulunduğunu aktarıyor. Genellikle beyaz, kahverengi ve sarı renkte elmasların bulunduğu parkın tarihindeki en büyük keşif 1924'te bulunan 40.23 karatlık elmas.

Burak Elmas'tan Terim'e Milli Takım vetosu Galatasaray Başkanı Elmas, Milli takım ile ilgili, Terim'e davet gelmesi halinde izin vermeyeceğini, Galatasaray için uzun vadeli planlar kurduklarını söyledi.

Burak Elmas'tan Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yoğun bakıma alınan Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için bir mesaj yayımladı.

PFDK, Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.