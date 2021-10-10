Türkiye Gazetesi

Tataristan'ın Menzelinsk kentinde 21 paraşütçü ve 2 mürettebat ile kalkış yapan "AN-L-410" tipi küçük uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 7 kişi kazadan sağ olarak kurtarılırken, 16 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

UÇAKTA 23 KİŞİ BULUNUYORDU

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, 19 kişilik kapasitesi bulunan uçağın fazla yolcu taşıması nedeniyle düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Ekipler kaza alanında arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçakta toplam 23 kişi olduğunu duyurdu.



