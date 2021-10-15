Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Fransa ile protokol imzalayan Yunanistan, bu sefer de ABD ile masaya oturdu. Yakın zamanda ABD ile yapılan tatbikatlarla birlikte belirli noktalara üs kurulmasına sıcak bakan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, boyundan büyük laflar ederek Türkiye’ye tehditler savurdu. Aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askerî iş birliğine değinen Dendias “Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir” dedi.

"BİR SAVAŞ TEHDİDİ SÖZ KONUSU"

Yunanistan’ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu dile getiren Dendias “Göç krizinden ve Doğu Akdeniz’deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dâhil. Doğu Akdeniz’de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sıkıntıları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı” ifadelerini kullandı.

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