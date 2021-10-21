Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, parlamentodaki siyasi grupların başkanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra, "Hukukun üstünlüğünü ihlal eden AB ülkeleri AB fonlarını almamalıdır. Bunun için bir mekanizmamız var ancak AB Komisyonu bunu kullanmıyor. Bu nedenle kuralların uygulanmasının sağlanması amacıyla servislerimizden AB Komisyonuna dava açmaya hazırlanmalarını istedim" açıklamasını yaptı.

AB BÜTÇESİNDEN ALACAKLARI ÖDEMELER DURDURULACAK

Sassoli, "AB, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir topluluktur. Bu ilkeler bir üye ülkede tehdit altındaysa AB bunları korumak için harekete geçmelidir" amacıyla yazdığı yazıda AB Komisyonunun gerekli tedbirleri alması halinde yasal sürecin geri çekilmesini istedi. AP Aralık 2020’de kabul edilen yasal düzenleme ile hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye ülkelerin AB bütçesinden alacağı ödemeleri AB'nin durdurmasına izin veriyor.

POLONYA VE MACARİSTAN’IN İSİMLERİ VERİLDİ

Sassoli, açıklamasında hukukun üstünlüğü ilkesinin hangi ülkelerde tehdit altında olduğunu belirtmedi. Ancak Sassoli'nin AP'nin ilgili servislerine gönderdiği mektubunda Polonya ve Macaristan'ın isimleri zikredildi. Üye ülkeler Polonya ve Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.

POLONYA HUKUKU AB TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYOR

Temmuzda açıklanan "Hukukun Üstünlüğü 2021" raporunda Polonya'da son 6 yıldaki reformlarla yargı sistemi üzerinde hükümetin etkisinin arttığı eleştirisi yapılmıştı. Son olarak Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan üstün olduğuna" yönelik kararı AB tarafından eleştiriliyor.

MACARİSTAN’IN YOLSUZLUKLA MÜCADELESİ YETERSİZ BULUNDU

AB yönetimi, AB yasalarının ulusal yasaların üzerinde olduğunu, AB Adalet Divanının kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurguluyor. Macaristan ise yolsuzlukla mücadele yetersiz kalan tedbirler konusunda Hukukun Üstünlüğü raporunda eleştirilmiş, Macaristan'da medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti.,