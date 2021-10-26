Şahsın kimliği, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu DNA Doe Project (DDP) ve polis iş birliği ile genetik şecere yardımıyla bulundu.
Öldürülen kişiden alınan diş, California’da bir laboratuvara, orada dişten alınan DNA örneği de incelenmek üzere Alabama’daki laboratuvara gönderildi.
1976-1977’de öldürüldüğü tahmin edilen şahsa ait cesedin kime ait olduğu 40 sene bir sır olarak kaldı.
Elde edilen veriler de Texas’ta genetik sorgulama şirketine ulaştırıldı.
Tüm bu çalışmalar sonrasında öldürülen kişinin Francis Wayne Alexander olduğu kesinleşti. Ailesi, 45 sene sonra bile olsa ölüm haberi almanın zor olduğunu ifade etti. 1980’de 33 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Gacy, 1994’te idam edildi.
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Kimliği ölümünden 45 sene sonra tespit edildi
ABD’de Francis Wayne Alexander'ın ceset kalıntıları 1978 senesinde seri cinayet faili John Wayne Gacy'in Chicago’daki evinde bulunmuştu. 1976-1977’de öldürüldüğü tahmin edilen şahsa ait cesedin kime ait olduğu 40 sene bir sır olarak kaldı.
Şahsın kimliği, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu DNA Doe Project (DDP) ve polis iş birliği ile genetik şecere yardımıyla bulundu.
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