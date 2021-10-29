İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri Lloyd's of London sigorta şirketi Genel Merkezi'nin önünde, bankacılık, sigorta ve yatırım şirketlerini hedef alan protesto gösterisi düzenledi.
Londra'da iklim aktivistleri Lloyd's of London sigorta şirketi Genel Merkezi'nin önünde protesto düzenledi
Göstericiler, Glasgow'da bu hafta başlayacak olan COP26 BM İklim Değişikliği Konferansı öncesinde fosil yakıt ve kaynak çıkarma projelerine yapılan yatırımların sonlandırılmasını talep etti.
Dünyanın gözü 31 Ekim'de Glasgow'da başlayacak COP26 İklim Zirvesi'nde olacak Dünyanın karşı karşıya olduğu iklim kriziyle mücadele için hükümetler önlem almaya çalışıyor. İklim kriziyle mücadele için liderler, bu pazar İskoçya'nın Glasgow kentinde bir araya gelecek.
Afrika'da iklim değişikliği, 2050'ye kadar milyonlarca kişiyi yerinden edebilir İklim değişikliği dünyayı bekleyen büyük tehlikelerden biri. Dünya Bankası, iklim değişikliğinin 2050'ye kadar Afrika'da milyonlarca kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulundu.
Londra'da iklim protestosu
İngiltere'nin başkenti Londra'da bankacılık, sigorta ve yatırım şirketlerini hedef alan iklim protestosu düzenlendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri Lloyd's of London sigorta şirketi Genel Merkezi'nin önünde, bankacılık, sigorta ve yatırım şirketlerini hedef alan protesto gösterisi düzenledi.
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