ABD Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş altı çocuklara çocuk dozu uygulanmasını onayladı.Aşılama 3 Kasım itibariyle başlayacak.
Federal Hükümet 28 milyon 5-11 yaş arası çocuğa aşı yapacak. Binlerce çocuk doktoru aşı siparişi verdi.
Pfizer’ın karar sonrası hemen sevkiyata başladığı ve önümüzdeki günlerde 11 milyon dozluk sevkiyat yapmayı hedeflediği öğrenildi.
Yetişkinlere uygulanan aşının 3’te 1 oranında çocuk iğneleriyle olacak üç hafta arayla iki doz şeklinde uygulanacak.
Nijerya'da çocuk felciyle mücadelede 300 bin çocuk aşılandı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da çocuk felciyle mücadele kapsamında 300 bin çocuğu aşıladı.
Milyonlarca çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşıyor Dünya Bankası ve UNICEF, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların neredeyse beşte birinin aşırı yoksulluktan etkilendiği uyarısında bulundu.
ABD'de 5-11 yaş arası çocuklara aşı onaylandı
ABD’de Covid-19 aşılamasında yeni bir döneme giriyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Pfizer-BioNTech aşısının düşük dozunu 5-11 yaş grubuna uygulanmasını kabul etti.
ABD Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş altı çocuklara çocuk dozu uygulanmasını onayladı.Aşılama 3 Kasım itibariyle başlayacak.
Kaynak: AP News
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